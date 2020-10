‘Gf Vip 5’, dodicesima puntata: Mario Balotelli in Casa per fare una sorpresa a Enock Barwuah, Tommaso Zorzi deluso da Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci ammette di pensare a qualcuno fuori. In nomination vanno… (Di sabato 24 ottobre 2020) Un’altra scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip è giunta al termine. La quinta edizione del game show pilotato da Alfonso Signorini si è confermata ancora una volta colma e ricca di colpi di scena: merito delle personalità – chi più chi meno – esuberanti, dei vipponi selezionati dal direttore di Chi. Dopo aver salutato i fedelissimi opinionisti Antonella Elia e Pupo, Alfonso ha mostrato al pubblico il riepilogo settimanale, che ha visto letteralmente scintille tra i concorrenti, a causa dell’ ex gieffina Matilde Brandi, che ha piuttosto scombussolato gli animi nella Casa con un video messaggio spietato. I principali bersagli della ballerina sono stati Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Radunati tutti e quattro in salotto si ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 ottobre 2020) Un’altra scoppiettantedel Grande Fratello Vip è giunta al termine. La quinta edizione del game show pilotato da Alfonso Signorini si è confermata ancora una volta colma e ricca di colpi di scena: merito delle personalità – chi più chi meno – esuberanti, dei vipponi selezionati dal direttore di Chi. Dopo aver salutato i fedelissimi opinionisti Antonella Elia e Pupo, Alfonso ha mostrato al pubblico il riepilogo settimanale, che ha visto letteralmente scintille tra i concorrenti, a causa dell’ ex gieffina Matilde Brandi, che ha piuttosto scombussolato gli animi nellacon un video messaggio spietato. I principali bersagli della ballerina sono stati Maria Teresa Ruta, Guenda Goria,e Stefania Orlando. Radunati tutti e quattro in salotto si ...

