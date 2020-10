GF Vip 5: con Mario Balotelli trionfa la volgarità – Video (Di sabato 24 ottobre 2020) Mario Balotelli Quel senso dell’umorismo che non ci piace. Stasera, nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto ‘rumore’ l’entrata di Mario Balotelli nella casa di Cinecittà per salutare il fratello Enock. Non tanto per la presenza ‘da novanta’ del calciatore (che era già intervenuto in passato, per cui non ha aggiunto nulla, semmai il contrario, alla puntata), ma per una battuta di cattivo gusto fatta proprio da quest’ultimo. Signorini, sbrodolato per la sua presenza, stuzzica Balotelli chiedendogli di rimanere nella casa, e nel trovare supporto dagli altri coinquilini chiede a Dayane Mello se fosse contenta di un’eventuale presenza fissa del calciatore. La modella risponde affermativamente, così – complice un involontario ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 24 ottobre 2020)Quel senso dell’umorismo che non ci piace. Stasera, nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto ‘rumore’ l’entrata dinella casa di Cinecittà per salutare il fratello Enock. Non tanto per la presenza ‘da novanta’ del calciatore (che era già intervenuto in passato, per cui non ha aggiunto nulla, semmai il contrario, alla puntata), ma per una battuta di cattivo gusto fatta proprio da quest’ultimo. Signorini, sbrodolato per la sua presenza, stuzzicachiedendogli di rimanere nella casa, e nel trovare supporto dagli altri coinquilini chiede a Dayane Mello se fosse contenta di un’eventuale presenza fissa del calciatore. La modella risponde affermativamente, così – complice un involontario ...

trash_italiano : Allora Maria, prossimo anno la seconda edizione solo se in montagna con i vip tipo Chechu e Ignazio o GDL e il Dama… - mary1966n : Comunque il GF è molto più interessante con persone sconosciute. Negli ultimi anni anche il NIP è uguale al VIP...… - gurulku : RT @confundustria: Cari Associati, vi siete ricordati di prenotare le ferie di Natale ? A S.Moritz con la nostra tessera Platinum top vip… - Kevinoutkast : RT @GrandeFratello: Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Ai nostri VIP tocca un aperitivo super speciale con Mario Bal… - meghi_10 : Quando ci sono le sorprese per gli altri vip durano 5 min, con 200 interruzioni, freeze e altre cavolate. Casualmen… -