Famiglia Addams | Tim Burton in trattative per dirigere una nuova serie live-action TV

(Di venerdì 23 ottobre 2020) UnaFamily di Timpotrebbe arrivare presto sugli schermi prodotto dalla MGM TV. La, TimpotrebbelaTVAdams (Tim) Laè un gruppo di personaggi creato da Charlesa partire dal 1938 e protagonista di unadi vignette che dagli anni sessanta hanno ispirato la realizzazione di opere in diversi altri media cometelevisive, cartoni animati, lungometraggi. Charlestrasse ispirazione dalla sua ...

La Famiglia Addams diventerà una serie Tv. Il sogno dei fan di Tim Burton si avvera: sarà proprio lui a occuparsi del nuovo (...) ...Un live-action ambientato nel presente: Tim Burton sarebbe in trattativa per il ruolo di regista e produttore esecutivo, stando a quando riportato da Deadline Deadline ha lanciato in esclusiva una ...