Difesa: verso il Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità (Di venerdì 23 ottobre 2020) Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - I temi della Pace, della sicurezza e della prosperità, guardando al passato per capire il presente e cosa fare per il futuro. È l'obiettivo che si pone il 'Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità', organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa italiano in sinergia con l'omonimo canadese. Il progetto è stata presentato oggi in una conferenza da remoto - resa necessaria dall'emergenza Covid - con un collegamento dal Canada e con la partecipazione del generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell'Esercito in Sicilia e delegato della Difesa italiana. In collegamento anche centinaia di account fra cui una dozzina di scuole siciliane, le Accademie militari ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - I temi della, dellae della prosperità, guardando al passato per capire il presente e cosa fare per il futuro. È l'obiettivo che si pone il 'per lae prosperità', organizzato dallo Stato Maggiore dellaitaliano in sinergia con l'omonimo canadese. Il progetto è stata presentato oggi in una conferenza da remoto - resa necessaria dall'emergenza Covid - con un collegamento dal Canada e con la partecipazione del generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell'Esercito in Sicilia e delegato dellaitaliana. In collegamento anche centinaia di account fra cui una dozzina di scuole siciliane, le Accademie militari ...

FFelice1983 : Con costi sanzioni, spese difesa Stati membri #NATO aumentano verso obiettivo 2%. ???? 1,43-1,61%, ???? 1,57-1,8%, ???? 1… - TV7Benevento : Difesa: verso il Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità (2)... - TV7Benevento : Difesa: verso il Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità... - StraNotizie : Difesa: verso il Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità - AlMaran83 : RT @ChiaraCruciati: #Trump fa campagna sui diritti: @amnesty, @hrw e @Oxfam «antisemite». Usa pronti a inserire in black list le ong che cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Difesa verso Difesa: verso il Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità Adnkronos Difesa: verso il Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità

È l'obiettivo che si pone il 'Forum internazionale per la pace, sicurezza e prosperità', organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa italiano in sinergia con l'omonimo canadese. Il progetto è stata ...

Dallo Spazio alla Cina. Ecco le novità per la Nato (con Guerini)

Centro spaziale, livelli di spesa, deterrenza sulla Russia e fianco sud. Ecco cosa hanno deciso i ministri della Difesa della Nato ...

È l'obiettivo che si pone il 'Forum internazionale per la pace, sicurezza e prosperità', organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa italiano in sinergia con l'omonimo canadese. Il progetto è stata ...Centro spaziale, livelli di spesa, deterrenza sulla Russia e fianco sud. Ecco cosa hanno deciso i ministri della Difesa della Nato ...