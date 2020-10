Covid “Misure drastiche subito”, appello scienziati a Mattarella e Conte (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Dare “piena adesione alla richiesta” del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi “di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni” per “evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza di misure correttive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno”. E’ quanto si … Covid “Misure drastiche subito”, appello scienziati a Mattarella e Conte Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Dare “piena adesione alla richiesta” del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi “di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni” per “evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza di misure correttive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno”. E’ quanto si …“Misuresubito”,Impronta Unika.

fattoquotidiano : Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise. A marzo Milano si salvò grazie a… - petergomezblog : #Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise. A marzo Milano si salvò grazie… - Antonio_Tajani : Questo è il nostro piano d'azione contro la crisi provocata dal coronavirus. Protocolli e misure chiare per contene… - CurasiLivia : RT @FrancescoDeBen8: Vorrei spiegare, in un brevissimo thread, perché alcuni di noi, pur non essendo negazionisti o riduzionisti, sono alqu… - Albatros_1997 : RT @MoriMrc: Inviata a mezzo pec la mia diffida alla Polizia Municipale di Rapallo, dove intimo la disapplicazione delle incostituzionali m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “Misure Coronavirus: ecco le misure in vigore da oggi al 13 novembre, il testo del Dpcm latinaoggi.eu