Coronavirus | in Lombardia 5mila nuovi casi e 350 ricoverati in più rispetto a giovedì

La Lombardia fa segnare un nuovo pesante incremento di nuovi positivi e una crescita importante di posti letto occupati negli ospedali: "Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono 5mila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva e no", ha annunciato il presidente della Regione. Attilio Fontana aggiungendo che in tutto in terapia intensiva ci sono 170 pazienti. "Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta – ha aggiunto – A Milano ci sono circa mille nuovi casi".

