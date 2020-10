Commemorazione dei defunti 2020 a Torino: gli orari dei cimiteri (Di venerdì 23 ottobre 2020) In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti da sabato 24 ottobre a martedì 3 novembre i cimiteri cittadini rimarranno aperti alle visite dalle ore 8.30 alle 17.30. Dal 4 novembre e fino al 28 febbraio entrerà in vigore l’orario invernale con ingresso dalle 8.30 alle 16.30 tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Quest’anno, a causa dell’emergenza COVID, non sono previste manifestazioni musicale e culturali all’interno dei cimiteri. Sono confermate le messe officiate dall’Arcivescovo Cesare Nosiglia al Cimitero Parco, domenica 1 novembre alle ore 15.30 e lunedì 2 al cimitero Monumentale sempre alla stessa ora. La Città ricorderà i defunti con una ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 ottobre 2020) In occasione della ricorrenza delladeida sabato 24 ottobre a martedì 3 novembre icittadini rimarranno aperti alle visite dalle ore 8.30 alle 17.30. Dal 4 novembre e fino al 28 febbraio entrerà in vigore l’o invernale con ingresso dalle 8.30 alle 16.30 tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Quest’anno, a causa dell’emergenza COVID, non sono previste manifestazioni musicale e culturali all’interno dei. Sono confermate le messe officiate dall’Arcivescovo Cesare Nosiglia al Cimitero Parco, domenica 1 novembre alle ore 15.30 e lunedì 2 al cimitero Monumentale sempre alla stessa ora. La Città ricorderà icon una ...

