Colpito da un masso sull’autostrada | grave Michele Barcaiuolo | consigliere regionale di FdI

È ricoverato all'ospedale di Baggiovara (Modena), il consigliere e coordinatore regionale di FdI, Michele Barcaiuolo. È stato Colpito ieri da un masso mentre viaggiava in autostrada, di ritorno da Bologna. Il politico, in gravi condizioni, è in prognosi riservata. L'incidente è accaduto ieri sera lungo il tratto modenese dell'A1. Da una prima ricostruzione della polizia stradale, è emerso che l'auto su cui viaggiava è stata centrata da un calcinaccio di grosse dimensioni, rimbalzato sulla carreggiata. Il masso ha sfondato il parabrezza della vettura.

