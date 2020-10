Benevento-Napoli: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 23 ottobre 2020) precedenti, formazioni e info tv e streaming del match della 5a giornata di Serie A Benevento-Napoli, domenica 25 ottobre, ore 15. Torna in campo il Napoli di Gattuso, dopo la sconfitta bruciante in Europa League contro l’Az Alkmaar. Azzurri impegnati nel derby contro il Benevento, per rimanere agganciati alle posizioni di alta classifica. I partenopei … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020)e info tv edel match della 5a giornata di Serie A, domenica 25 ottobre, ore 15. Torna in campo ildi Gattuso, dopo la sconfitta bruciante in Europa League contro l’Az Alkmaar. Azzurri impegnati nel derby contro il, per rimanere agganciati alle posizioni di alta classifica. I partenopei … L'articolo proviene da YesLife.it.

