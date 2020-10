Antonella Elia colpisce e affonda Francesco Oppini: 'Sei viscido, doppiogiochista e paracu*o'. Lui non ci sta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonella Elia contro Francesco Oppini: 'Sei viscido, doppiogiochista e paracu*o'. Lui non ci sta . È lei la vera voce del pubblico, grazie alle sue stoccate durante la diretta della dodicesima ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020)contro: 'Sei'. Lui non ci sta . È lei la vera voce del pubblico, grazie alle sue stoccate durante la diretta della dodicesima ...

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE SGANCIA LE BOMBEEEEEEE #GFVIP - linda_s_2001 : RT @believeinmusic_: Mettiamo Antonella Elia come conduttrice che è l’unica che ci sa fare grazie #GFVIP - njhusmenjall : RT @eliscrivecose: Antonella Elia a fine programma ti diamo la medaglia di ambasciatrice del Twitter ?? #gfvip - cestlaviemacher : Antonella Elia segue Franceska su Instagram, adoro. Non me n'ero accorta, chissà da quando. #GFVIP - unavoltabionda : RT @aidalaverdadera: “Caro Francesco io ti guardo da fuori, trovo che tu sia un gran giocatore, ma non sei furbo” ANTONELLA ELIA CI FA LE… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia pronta per il GF Vip ma gli manca il vestito… ItaSportPress Grande Fratello, le espressioni della showgirl quando parlava la ballerina

A destare particolare attenzione, però, sono state anche le facce di Antonella Elia mentre parlava la ballerina, che non sono passate di certo inosservate. ANTONELLA ELIA “PIENA” DI MATILDE BRANDI! ? ...

GF Vip, Francesco Oppini criticato da Antonella Elia: “Sei viscido”

Se Tommaso da stasera inizierà a prendere le distanze dall’amico Oppini, Antonella Elia non ha avuto paura a confrontarsi con lui a distanza: Dall’esterno si vede che sei un giocatore, ma non sei ...

A destare particolare attenzione, però, sono state anche le facce di Antonella Elia mentre parlava la ballerina, che non sono passate di certo inosservate. ANTONELLA ELIA “PIENA” DI MATILDE BRANDI! ? ...Se Tommaso da stasera inizierà a prendere le distanze dall’amico Oppini, Antonella Elia non ha avuto paura a confrontarsi con lui a distanza: Dall’esterno si vede che sei un giocatore, ma non sei ...