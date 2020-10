X Factor 2020 | i concorrenti che volano ai LIVE | le scelte dei 4 giudici

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Quali sono iche prenderanno parte aidi X? Oggi, giovedì 22 ottobre, su Sky Uno è andata in onda la puntata dei Last Call in cui i 4hanno formato le loro squadre con trea testa. Alla fase finale del talent show targato Sky sono stati ammessi: UNDER UOMINI (giudice Emma): notizia in aggiornamento…UNDER DONNE (giudice Hell Raton): notizia in aggiornamento…OVER (Mika): notizia in aggiornamento…GRUPPI (Manuel Agnelli): notizia in aggiornamento… Last Call Chi ha preso parte ai Last Call di X? I Last Call, ovvero i “vecchi” Home Visit, l’ultima fase di selezione per poter accedere aie ...