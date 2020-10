Un flop chiamato Immuni | ecco perché l’app voluta dal governo non serve a niente

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un, senza troppi giri di parole. L’app, nonostante le campagne di sensibilizzazione del, continua a essere uno strumento ignorato dagli italiani, tutt’altro che convinti della bontà dello strumento per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus sul territorio. E, crescendo la sfiducia, diminuisce il numero di chi decide di scaricarla, rendendo così di fatto il sistema inutile. Stando ai dati pubblicati dal Sole 24 Ore, gli italiani che hanno optato per il download sono stati 9.161.214, meno di un sesto della popolazione complessiva. Le segnalazioni di utenti positivi si sono fermate a 999, generando 19.485 notifiche in totale. Non un granché, considerando che gli italiani al momento positivi sono più di 140 mila. Luca Foresti, che con Bending Spoons ha creato ...