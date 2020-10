Trovato un cadavere fatto a pezzi dentro due buste in un bosco sul litorale vicino a Roma (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stava cercando i funghi dentro un boschetto di Lavinio, sul litorale vicino Roma, quando ha intravisto affiorare dalla terra un teschio. Allertati, i carabinieri di Anzio sono arrivati e sul posto hanno Trovato anche due buste dell’immondizia che contenevano le altri parti del cadavere fatte a pezzi, sotterrate a circa 10-15 centimetri di profondità. Non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna e di quale età, ma sicuramente indossava una tuta della As Roma. Da un primo accertamento medico-legale sembra che la morte risalga tra i due e gli otto anni fa, ma non si esclude possa essere ancora meno recente. La macabra scoperta è stata fatta ieri pomeriggio, 21 ottobre, sul litorale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stava cercando i funghiun boschetto di Lavinio, sul, quando ha intravisto affiorare dalla terra un teschio. Allertati, i carabinieri di Anzio sono arrivati e sul posto hannoanche duedell’immondizia che contenevano le altri parti delfatte a, sotterrate a circa 10-15 centimetri di profondità. Non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna e di quale età, ma sicuramente indossava una tuta della As. Da un primo accertamento medico-legale sembra che la morte risalga tra i due e gli otto anni fa, ma non si esclude possa essere ancora meno recente. La macabra scoperta è stata fatta ieri pomeriggio, 21 ottobre, sul...

