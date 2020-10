Tommaso Zorzi parla con Oppini di Serena Enardu e poi la imita: la ex di Pago interviene (VIDEO) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi da perfetto showman del Grande Fratello Vip, oggi pomeriggio ha imitato (alla perfezione) Serena Enardu, ex partecipante della scorsa edizione. L’influencer ha messo in piedi un divertente siparietto di una famosissima lite tra la sarda e il suo ex fidanzato Pago. Tommaso Zorzi parla con Oppini di Serena Enardu e poi la imita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 ottobre 2020)da perfetto showman del Grande Fratello Vip, oggi pomeriggio hato (alla perfezione), ex partecipante della scorsa edizione. L’influencer ha messo in piedi un divertente siparietto di una famosissima lite tra la sarda e il suo ex fidanzatocondie poi la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - panelelasalame : RT @peularis: Mamma mia Elisabetta Gregoraci quanto lo soffre Tommaso Zorzi, ragazzo di 25 anni, che non ha paura di andarle contro soltant… - Passive02900156 : RT @senza_nomeh: MI INCHINO DIFRONTE ALLA GRANDEZZA DI TOMMASO ZORZI #GFVIP - adorevcoffee : RT @__directioner00: Tommaso: “Da quando era andata via Matilde c’era una bella situazione, tutto era sereno, stavamo tutti bene, nessuno c… - breakingnewsit : Trends: Brahim, Mancio, violante, cristante, Ajer, kumbulla, La Gregoraci, Tommaso Zorzi, padellaro, Mario Rui -