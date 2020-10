Tollegno 1900 presenta in Asia Collection Box | la collezione A I 2020 21

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Prima Tokyo il 13 e 14 Ottobre (“Feel the Yarn – Workshop Filati Tokyo – A/W 21.22 Move Beyond” – TOC di Ariake, Convention Hall), poi Shenzhen (20/21 ottobre – “Workshop Feel The Yarn Shenzhen” – Four Seasons Hotel) hanno fatto da palcoscenico allazione dellaA/I 20/21 di, innovativa nel nome – “Box” – e negli intenti: celebrare i 120 anni dell’azienda. Riprende dunque dall’la strategia di internazionalizzazione dell’azienda che guarda al futuro con consapevolezza. “I mesi che ci lasciamo alle spalle – spiegano da– ci hanno portato a dover rivedere i nostri paradigmi e ...