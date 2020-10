Sassuolo, Djuricic: “Il calcio di De Zerbi? Divertimento, coraggio e responsabilità” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vola il Sassuolo di Roberto De Zerbi che in queste prima quattro uscite di Serie A è ancora imbattuto e si trova al secondo posto in classifica. La squadra neroverde stupisce per risultati ma anche per gioco e tra i protagonisti di un avvio magico c'è anche Filip Djuricic, centrocampista o trequartista, che intervistato da Tuttosport ha parlato del momento dei suoi e non solo.Djuricic e il calcio del Sassuolocaption id="attachment 1030789" align="alignnone" width="486" De Zerbi, getty images/captionParte subito dalla voglia di non fermarsi Djuricic e in riferimento al secondo posto: "Se ci sarà rilassamento? No, perché al Sassuolo ormai c’è una mentalità consolidata. Sappiamo da dove ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vola ildi Roberto Deche in queste prima quattro uscite di Serie A è ancora imbattuto e si trova al secondo posto in classifica. La squadra neroverde stupisce per risultati ma anche per gioco e tra i protagonisti di un avvio magico c'è anche Filip, centrocampista o trequartista, che intervistato da Tuttosport ha parlato del momento dei suoi e non solo.e ildelcaption id="attachment 1030789" align="alignnone" width="486" De, getty images/captionParte subito dalla voglia di non fermarsie in riferimento al secondo posto: "Se ci sarà rilassamento? No, perché alormai c’è una mentalità consolidata. Sappiamo da dove ...

