Salvini | “Non si muore soltanto di Coronavirus | questo è terrorismo mediatico”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Con 38.2 di febbre ti mandano in ospedale, ma non ci sono solo i malati di: infarti, malattie cardiovascolari, trapianti, diabete, non sono andati in ferie. Stanno facendo, una corsa all’ospedale senza necessità scientifica e si toglie spazio agli altri malati. In Italia al giorno muoiono 1800 persone, se oggi sono 137 quelle morte di Covid, ce ne sono 1.660 morte di altro. I Tg della Rai e di Mediaset non entrano nel merito. Sarebbe interessante verificare quanti di questi morti di Covid avessero altre patologie: se io ho tre tumori e muoio anche di Covid…“.è il dirompente esordio di Matteoai microfoni di ‘Radio Radio’, nel corso di un’intervista recentemente concessa all’emittente radiofonica. Il leader della Lega ...