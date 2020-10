"Raddoppiati tutti i valori in una settimana, tranne quelli delle terapie intensive" (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Se confrontiamo i dati di oggi con quelli di sette giorni fa si vede che quasi tutti raddoppiano, ad eccezione dei ricoveri in terapia intensiva, che registrano solo un lieve aumento, e del numero dei tamponi”. A dirlo all’ANSA è il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook “Coronavirus - Dati e analisi scientifiche”.Infatti, se si confrontano i dati, si può notare come “i 16.079 casi registrati oggi sono quasi il doppio degli 8.804 del 15 ottobre, nello stesso periodo i morti sono aumentati da 83 a 136 e i ricoverati con sintomi da 326 a 637”. A crescere nuovamente, purtroppo, è stato anche l’indice di positività tornato al 9,4%, lo stesso del 18 ottobre. “Nonostante una lieve riduzione registrata negli ultimi due giorni”, continua Sestili, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Se confrontiamo i dati di oggi condi sette giorni fa si vede che quasiraddoppiano, ad eccezione dei ricoveri in terapia intensiva, che registrano solo un lieve aumento, e del numero dei tamponi”. A dirlo all’ANSA è il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook “Coronavirus - Dati e analisi scientifiche”.Infatti, se si confrontano i dati, si può notare come “i 16.079 casi registrati oggi sono quasi il doppio degli 8.804 del 15 ottobre, nello stesso periodo i morti sono aumentati da 83 a 136 e i ricoverati con sintomi da 326 a 637”. A crescere nuovamente, purtroppo, è stato anche l’indice di positività tornato al 9,4%, lo stesso del 18 ottobre. “Nonostante una lieve riduzione registrata negli ultimi due giorni”, continua Sestili, ...

Tiziana99296006 : Gia' questa mi sembra una buona notizia 'Raddoppiati tutti i valori in una settimana, tranne quelli delle terapie… - CiruzzoDiMarzio : 'Raddoppiati tutti i valori in una settimana, tranne quelli delle terapie intensive' #coronavirus - HuffPostItalia : 'Raddoppiati tutti i valori in una settimana, tranne quelli delle terapie intensive' - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Considerazioni (4) la situazione più seria è in Lombardia, tanto per cambiare. Oggi addirittura sono stati raddoppiati i c… - LucaGattuso : Considerazioni (4) la situazione più seria è in Lombardia, tanto per cambiare. Oggi addirittura sono stati raddoppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Raddoppiati tutti "Raddoppiati tutti i valori in una settimana, tranne quelli delle terapie intensive" L'HuffPost Fondazione Gimbe, contagi e decessi raddoppiati: allarme in Campania e Sardegna

I contagi e i decessi da coronavirus, in Italia, sono quasi raddoppiati in soli sette giorni, precisamente dal 14 al 20 ottobre. Lo conferma l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che ...

"Raddoppiati tutti i valori in una settimana, tranne quelli delle terapie intensive"

“Se confrontiamo i dati di oggi con quelli di sette giorni fa si vede che quasi tutti raddoppiano, ad eccezione dei ricoveri in terapia intensiva, che registrano solo un lieve aumento, e del numero ...

I contagi e i decessi da coronavirus, in Italia, sono quasi raddoppiati in soli sette giorni, precisamente dal 14 al 20 ottobre. Lo conferma l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che ...“Se confrontiamo i dati di oggi con quelli di sette giorni fa si vede che quasi tutti raddoppiano, ad eccezione dei ricoveri in terapia intensiva, che registrano solo un lieve aumento, e del numero ...