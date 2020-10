Milan | prova di forza e di squadra a Glasgow | le “seconde linee” firmano la vittoria col Celtic

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Non chiamatele seconde linee. Rade Krunic, Brahim Diaz e Jens Petter Haugeladelsul campo delnella prima giornata di Europa League, ma si tratta di una grancorale di, die di sofferenza dei rossoneri a. Si tratta del ventunesimo risultato utile consecutivo, della nonasu nove in questa stagione e della decima partita di fila in cui il Diavolo mette a segno due o più gol: sono numeri da big, e ormai questaha acquisito questo status. Per puntare allo scudetto o allain Europa forse è ancora presto, ma sognare non costa nulla. Se persino Ibrahimovic si sacrifica in difesa dando l’esempio e ...