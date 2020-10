MI RITORNI IN MENTE – Le imprese di Franco Menichelli a Tokyo 1964 (Di giovedì 22 ottobre 2020) 22 ottobre Nel 2006 con il GP del Brasile che si corre sul circuito di Interlagos termina il 57° campionato mondiale di Formula 1: per il secondo anno consecutivo Fernando Alonso e la Renault vincono rispettivaMENTE il titolo piloti e quello costruttori. I piloti della Ferrari Michael Schumacher e Felipe Massa si classificano rispettivaMENTE al secondo e al terzo posto nella graduatoria piloti. 23 ottobre Nasce a Très Coraçoes (Brasile) nel 1940 Pelè, compie 54 anni Alex Zanardi (Bologna 1966). Tanti auguri anche all’attaccante della Juventus Alvaro Morata che spegne 28 candeline (Madrid 1992). Nel 2011 muore a 24 anni durante il GP di Sepang Marco Simoncelli. 24 ottobre Nasce a Liverpool nel 1985 Wayne Rooney: attualMENTE il giocatore è capitano e collaboratore dello staff tecnico al Derby ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) 22 ottobre Nel 2006 con il GP del Brasile che si corre sul circuito di Interlagos termina il 57° campionato mondiale di Formula 1: per il secondo anno consecutivo Fernando Alonso e la Renault vincono rispettivail titolo piloti e quello costruttori. I piloti della Ferrari Michael Schumacher e Felipe Massa si classificano rispettivaal secondo e al terzo posto nella graduatoria piloti. 23 ottobre Nasce a Très Coraçoes (Brasile) nel 1940 Pelè, compie 54 anni Alex Zanardi (Bologna 1966). Tanti auguri anche all’attaccante della Juventus Alvaro Morata che spegne 28 candeline (Madrid 1992). Nel 2011 muore a 24 anni durante il GP di Sepang Marco Simoncelli. 24 ottobre Nasce a Liverpool nel 1985 Wayne Rooney: attualil giocatore è capitano e collaboratore dello staff tecnico al Derby ...

Dormire male affatica cuore e mente

Ci siamo. Si ritorna all'ora solare. E per qualcuno adattarsi ai nuovi ritmi del sonno non è facilissimo. Se questo fenomeno dura comunque pochi giorni, diversa è la situazione se il riposo notturno ...

