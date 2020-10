L’art. 78 della Costituzione non prevede che «non si può dichiarare nessuna emergenza se non in guerra» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 19 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine a sfondo nero e testo giallo in cui si legge: «Articolo 78 della Costituzione: “Non si può dichiarare nessuna emergenza se non in guerra”. E non più di 180 giorni…dopodiché è “colpo di stato”». Il riferimento è allo stato di emergenza emanato dal governo Conte II e il 7 ottobre 2020 prorogato a causa della pandemia di Covid-19 fino al 31 gennaio 2021. La notizia riportata nell’immagine oggetto della nostra analisi è falsa. Andiamo con ordine. Post pubblicato su Facebook il 19 ottobre 2020 – Notizia falsaL’articolo 78 della ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 19 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine a sfondo nero e testo giallo in cui si legge: «Articolo 78: “Non si puòse non in”. E non più di 180 giorni…dopodiché è “colpo di stato”». Il riferimento è allo stato diemanato dal governo Conte II e il 7 ottobre 2020 prorogato a causapandemia di Covid-19 fino al 31 gennaio 2021. La notizia riportata nell’immagine oggettonostra analisi è falsa. Andiamo con ordine. Post pubblicato su Facebook il 19 ottobre 2020 – Notizia falsaL’articolo 78...

Sizigorru1 : RT @sole24ore: Senza l'aiuto della tecnologia, il tracciamento analogico ha messo a nudo tutta la vulnerabilità dell'Europa sul fronte del… - PezzellaDario : RT @Arter_ER: Infrastrutture di ricerca e innovazione: esperienze sui modelli di business protagonisti lo scorso 6 ottobre della 1° session… - calzelunghe17 : RT @LucianoBarraCar: Basta il p.1. Poi la domanda da porsi è se la moneta scarsa sia compatibile con l'art.1 Cost. Non è poco: fondata sul… - Cittattiva1 : Quirinale, premio Braille a Mattarella per l’impegno in favore della disabilità visiva @sole24ore - Arter_ER : Infrastrutture di ricerca e innovazione: esperienze sui modelli di business protagonisti lo scorso 6 ottobre della… -

Ultime Notizie dalla rete : L’art della Coronavirus, in Lombardia coprifuoco dalle 23 alle 5. Speranza: «Sono d’accordo» Il Sole 24 ORE