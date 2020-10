La pioggia può modificare paesaggi e rocce: la scoperta a partire dall’interno dei granelli di sabbia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dall’interno dei granelli di sabbia è possibile indagare sul passato geologico di un determinato ecosistema. È quanto realizzato grazie alla tecnica sviluppata dagli esperti dell’Universita’ di Bristol, dell’Arizona State University (ASU) e della Louisiana State University. Lo studio dei ricercatori, pubblicato sulla rivista Science Advances, ha dimostrato che le precipitazioni possono erodere le rocce e alterare i paesaggi, tanto da modificare la conformazione del terreno in modi precedentemente sconosciuti. Il team ha analizzato le aree di montagna nell’Himalaya centrale e orientale del Bhutan e del Nepal, scoprendo che la conformazione delle regioni di montagna dipende da un insieme di processi atmosferici e geologici. “Abbiamo usato le ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dall’interno deidiè possibile indagare sul passato geologico di un determinato ecosistema. È quanto realizzato grazie alla tecnica sviluppata dagli esperti dell’Universita’ di Bristol, dell’Arizona State University (ASU) e della Louisiana State University. Lo studio dei ricercatori, pubblicato sulla rivista Science Advances, ha dimostrato che le precipitazioni possono erodere lee alterare i, tanto dala conformazione del terreno in modi precedentemente sconosciuti. Il team ha analizzato le aree di montagna nell’Himalaya centrale e orientale del Bhutan e del Nepal, scoprendo che la conformazione delle regioni di montagna dipende da un insieme di processi atmosferici e geologici. “Abbiamo usato le ...

