Giochi PS5: l'upgrade permetterà di mantenere la copia PS4 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Fare l'upgrade dei Giochi per giocarli su PS5 non escluderà la possibilità di usufruirli comunque su PS4. Questa feature è valida però solo per le copie digitali dei Giochi Novità per quanto riguarda la distribuzione e l'accesso ai titoli next gen. Pian piano emergono dettagli sulla retrocompatibilità e sulle nuove funzioni relative alla console Sony. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli, oltre al funzionamento dell'interfaccia grafica, anche sul funzionamento degli l'upgrade gratuiti o meno dei Giochi PS4 per incrementare la loro qualità su PS5. Novità sugli upgrade dei Giochi per PS5 A quanto pare sembra che facendo l'upgrade dei titoli PS4 per giocarli su PS5, si potrà comunque ritornare a giocarli su console di ...

