GF Vip 5, doccia fredda in arrivo per Guenda: il suo Telemaco sarebbe tornato con la moglie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non si mette affatto bene per Guenda Goria che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5, quella in onda venerdì 13 ottobre 2020, potrebbe avere una bruttissima sorpresa. Stando a quanto si è appreso da alcuni informatissimi ospiti presenti nel salotto di Barbara d’Urso, il suo Telemaco Dell’Aquila, col quale avrebbe allacciato una relazione durante il lockdown trascorso insieme a Sharm El Sheikh (sia lei che lui hanno una casa lì), sarebbe tornato – starebbe tornando – tra le braccia della moglie. Il primo a darne la notizia è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che la scorsa settimana ha intervistato Telemaco. A quanto pare l’uomo è rimasto molto colpito dal fatto che sua moglie ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non si mette affatto bene perGoria che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5, quella in onda venerdì 13 ottobre 2020, potrebbe avere una bruttissima sorpresa. Stando a quanto si è appreso da alcuni informatissimi ospiti presenti nel salotto di Barbara d’Urso, il suoDell’Aquila, col quale avrebbe allacciato una relazione durante il lockdown trascorso insieme a Sharm El Sheikh (sia lei che lui hanno una casa lì),– starebbe tornando – tra le braccia della. Il primo a darne la notizia è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che la scorsa settimana ha intervistato. A quanto pare l’uomo è rimasto molto colpito dal fatto che sua...

