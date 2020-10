Garattini: "Non si può sequestrare la gente in casa perché non ci sono tamponi (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non possiamo vivere aspettando il vaccino. Il vaccino non può essere la scusa per abbassare la guardia”: così il professor Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, commenta ad HuffPost le notizie che ogni giorno si rincorrono sull’arrivo - per alcuni imminente - dell’antidoto al Covid-19. C’è chi dice che arriverà a dicembre, chi nei primi mesi del 2021: l’attesa, secondo Garattini, è snervante e ingiustificata. “Non possiamo far affidamento solo sul vaccino - afferma -. Sicuramente ci darà una grossa mano, ma ora contano solo i comportamenti dei cittadini”.Il professore non intende spegnere l’entusiasmo di chi vede nel vaccino un’ancora di salvataggio, ma ci tiene ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non possiamo vivere aspettando il vaccino. Il vaccino non; essere la scusa per abbassare la guardia”: così il professor Silvio, farmacologo e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, commenta ad HuffPost le notizie che ogni giorno si rincorrono sull’arrivo - per alcuni imminente - dell’antidoto al Covid-19. C’è chi dice che arriverà a dicembre, chi nei primi mesi del 2021: l’attesa, secondo, è snervante e ingiustificata. “Non possiamo far affidamento solo sul vaccino - afferma -. Sicuramente ci darà una grossa mano, ma ora contano solo i comportamenti dei cittadini”.Il professore non intende spegnere l’entusiasmo di chi vede nel vaccino un’ancora di salvataggio, ma ci tiene ...

