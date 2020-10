Fondi | violentano una 12enne durante il lockdown | arrestati tre uomini

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tre cittadini indiani sono stati(provincia di Latina) con l’accusa di aver violentato ripetutatamente una dodicenne nell’abitazione in cui erano ospitatiil periodo di, la scorsa primavera. Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato Distaccato di, sono iniziate dopo la denuncia presentata dalla madre della vittima, anche lei di nazionalità indiana. I tre fermati, tutti attualmente in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano, erano stati ospitati nell’abitazione della vittimail periodo deldovuto all’emergenza sanitaria per Covid-19 e, approfittando dell’assenza del padre da casa per motivi lavorativi, avevano con la forza abusato ...