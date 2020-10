F1, Haas: Mazepin e Mick Schumacher piloti per il 2021? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dall’annuncio dell’addio ufficiale della line-up formata da Romain Grosjean e Kevin Magnussen, alle voci per il mercato piloti del 2021 è un attimo. La domanda che tutto il circus della F1 ora si pone è: quali saranno i titolari dei sedili della Haas il prossimo anno? Le voci che rimbalzano dal paddock – e non solo – portano a due profili, entrambi giovanissimi e immediatamente spendibili: Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Il primo è il giovane 21enne russo che, dopo un buon apprendistato F2, sarebbe pronto al grande salto potendo contare anche sul potere economico del padre Dmitry, magnate che qualche tempo fa era stato vicinissimo all’acquisizione dell’allora Force India, prima che Lawrence Stroll chiudesse l’affare ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dall’annuncio dell’addio ufficiale della line-up formata da Romain Grosjean e Kevin Magnussen, alle voci per il mercatodelè un attimo. La domanda che tutto il circus della F1 ora si pone è: quali saranno i titolari dei sedili dellail prossimo anno? Le voci che rimbalzano dal paddock – e non solo – portano a due profili, entrambi giovanissimi e immediatamente spendibili: Nikita. Il primo è il giovane 21enne russo che, dopo un buon apprendistato F2, sarebbe pronto al grande salto potendo contare anche sul potere economico del padre Dmitry, magnate che qualche tempo fa era stato vicinissimo all’acquisizione dell’allora Force India, prima che Lawrence Stroll chiudesse l’affare ...

