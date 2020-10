Elisa Isoardi, a rischio Ballando con le Stelle? “Fasciatura, stampelle e riposo” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come sta Elisa Isoardi? La conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle non migliora e dopo i problemi al piede della passata settimana, potrebbe addirittura rischiare di dover salutare la trasmissione in maniera prematura. L’infortunio, infatti, avrebbe avuto conseguenze gravi e già nella precedente puntata aveva spiegato di aver avuto dei problemi “tra tendine,... L'articolo Elisa Isoardi, a rischio Ballando con le Stelle? “Fasciatura, stampelle e riposo” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come sta? La conduttrice e concorrente dicon lenon migliora e dopo i problemi al piede della passata settimana, potrebbe addirittura rischiare di dover salutare la trasmissione in maniera prematura. L’infortunio, infatti, avrebbe avuto conseguenze gravi e già nella precedente puntata aveva spiegato di aver avuto dei problemi “tra tendine,... L'articolo, acon le? “Fasciatura,e riposo” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

