Dodi Battaglia parla dello scioglimento dei Pooh: "Sono sempre stato contrario"

Sta per pubblicare il suo nuovo album ma Dodi Battaglia torna a parlare dei Pooh e in particolare del loro scioglimento dichiarando, forse per la prima volta, come non fosse d'accordo sulla decisione View this post on Instagram Ciao a tutti, finalmente "One Sky" è disponibile sulle piattaforme digitali https://backl.ink/143091120 (link in BIO ⬆️). Si …

Quando Riccardo Fogli entrò a far parte dei Pooh, come bassista e corista, forse non prevedeva che ne sarebbe diventato anche la prima voce; e forse fu (anche) perché il suo ruolo di prima voce a un c ...

Dodi Battaglia, nuovo singolo made in Lario

Esce “One sky” in radio e sulle piattaforme digitali, oltre che in una speciale edizione in vinile. Si tratta del nuovo brano di Dodi Battaglia inciso insieme al leggendario chitarrista americano Al D ...

