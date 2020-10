Coronavirus, Zampa Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Si sta cercando di rimontare con 34 mila assunzioni un p di quelle carenze che derivano dal passato. In questo momento c' un ulteriore provvedimento che immetter altro personale. E'... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Si sta cercando di rimontare con 34 mila assunzioni un p di quelle carenze che derivano dal passato. In questo momento c' un ulteriore provvedimento che immetter altro personale. E'...

LiberoTes : RT @AlessandraOdri: Zampa, assieme a Speranza, è totalmente incapace ed inadeguata ad occuparsi di cose sanitarie! Go home! #COVID19 Otto… - princigallomich : Coronavirus, Zampa”Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario” - nestquotidiano : Coronavirus, Zampa”Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario” - ottopagine : Coronavirus, Zampa: Scaricate l'app 'Immuni' - RosyMerola : #SandraZampa (Sottosegretaria #Salute) a #24Mattino su #Radio24: “Nuovo l#ockdown? Non possiamo rischiare epidemia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zampa Coronavirus, Zampa: Scaricate l'app "Immuni" Ottopagine Covid, Ats Milano: "La gente si contagia in coda per avere il tampone". DIRETTA

"Oggi facciamo tanti tamponi e non solo a chi ha dei sintomi, ma anche alle persone collegate ai sintomatici. Ma il sistema di tracciamento a Milano, con tanti contagiati, oggi è particolarmente diffi ...

Coronavirus in Lombardia, il sottosegretario alla Salute spaventa i milanesi

Secondo il sottosegretario alla Salute Zampa, nel caso aumentino i contagi a Milano, si potrebbe istituire la zona rossa.

"Oggi facciamo tanti tamponi e non solo a chi ha dei sintomi, ma anche alle persone collegate ai sintomatici. Ma il sistema di tracciamento a Milano, con tanti contagiati, oggi è particolarmente diffi ...Secondo il sottosegretario alla Salute Zampa, nel caso aumentino i contagi a Milano, si potrebbe istituire la zona rossa.