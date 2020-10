Boato a Roma avvertito chiaramente dalla popolazione in particolare nella zona di Ponte di Nona (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono tante le segnalazioni via social di chi ha avvertito un forte Boato a Roma qualche minuto prima delle 16. In tanti hanno pensato ad un terremoto. “Hanno tremato porte e finestre, specie infissi vecchi e di legno”, scrive un utente su Twitter. Il Boato è stata avvertito chiaramente dalla popolazione nella zona Sud della Capitale, in particolare nella zona di Ponte di Nona. Ma l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non riporta alcun terremoto. Leggo nella sua edizione online ricorda che “poche settimane fa a Capena, sempre in provincia di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono tante le segnalazioni via social di chi haun fortequalche minuto prima delle 16. In tanti hanno pensato ad un terremoto. “Hanno tremato porte e finestre, specie infissi vecchi e di legno”, scrive un utente su Twitter. Ilè stataSud della Capitale, indidi. Ma l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non riporta alcun terremoto. Leggosua edizione online ricorda che “poche settimane fa a Capena, sempre in provincia di ...

Psicosi terremoto a Roma. Una breve scossa, di pochi secondi, sarebbe stata avvertita intorno alle 15.50 sul litorale romano. Decine le segnalazioni sui social arrivano da residenti nelle ...

