Atalanta: Gasperini si gode il primo gol di Miranchuk con la Dea (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il fantasista russo ha trovato il primo gol con la maglia dell'Atalanta nella trasferta di Herning contro il Midtjylland ieri sera Ha più di un motivo per sorridere Gian Piero Gasperini; non soltanto perché la sua Atalanta ieri sera ha iniziato alla grande la campagna europea con un rotondo 4-0 a domicilio del Midtjylland ma anche per il primo gol con la maglia della Dea di Aleksej Miranchuk. Il 25enne fantasista russo, arrivato in terra orobica dalla Lokomotiv Mosca quest'estate, ha dovuto saltare l'inizio di stagione per via di un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box per un mese; ieri sera, alla MCH Arena di Herning, il Gasp lo ha fatto esordire a 10′ dal termine, con il risultato già al sicuro ...

