5 mld per rifinanziare Cig, ma è scontro con i sindacati s stop a licenziamenti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Posizioni ancora distanti tra governo e sindacati sulla proroga della cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti. Nessun passo avanti nell'incontro che si è svolto tra Cgil, Cisl, Uil e il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Posizioni ancora distanti tra governo esulla proroga della cassa integrazione ed il blocco dei. Nessun passo avanti nell'incontro che si è svolto tra Cgil, Cisl, Uil e il ...

bendellavedova : Dopo bugie Conte, sul #Mes oggi #Gualtieri esce da sua incomprensibile reticenza e ribadisce che farebbe risparmiar… - fffitalia : Nel mezzo di una crisi climatica e ecologica l'UE sta per buttare via quasi 400 mld in una politica agricola (la nu… - LiaQuartapelle : Fontana e i suoi hanno votato no al MES (6 mld per la Lombardia). Forse pensano ancora di averle azzeccate tutte.… - Stopttip_SestoC : RT @francesco_panie: Thread fondamentale per capire come 400 mld di soldi pubblici della PAC - in votazione ora al Parlamento EU - saranno… - ak22233606 : RT @zangrill4: Venerdì @Europarl_IT voterà per la PAC, la politica agricola dal budget di 387 mld di euro, non compatibile in alcun modo co… -

Ultime Notizie dalla rete : mld per ***5G: Ericsson, 14,2 mld di benefici economici per l'Italia, 6,6 mld i costi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Tesoro: in concambio sindacato riacquistati BTp e CcTeu per 9,972 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Nel collocamento del nuovo BTp benchmark a 30 anni concluso oggi il Tesoro ha concluso anche il riacquisto di quattro BTp e un CcTeu per complessivi ...

Recovery: Utilitalia,3,6 mld progetti, da riciclo a mobilità

La presidente di Utilitalia, Michaela Castelli, ha incontrato ieri le organizzazioni di categoria Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e fFiadel per un confronto sui progetti inerenti il settore ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Nel collocamento del nuovo BTp benchmark a 30 anni concluso oggi il Tesoro ha concluso anche il riacquisto di quattro BTp e un CcTeu per complessivi ...La presidente di Utilitalia, Michaela Castelli, ha incontrato ieri le organizzazioni di categoria Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e fFiadel per un confronto sui progetti inerenti il settore ...