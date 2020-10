Virus in Campania, bollettino nero oggi: record di morti e contagi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Campania. E’ ancora record di contagi oggi in Campania. Sono oltre 1760 i contagi a fronte di oltre 13mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione Campania. E’ record anche di decessi, 11 morti in 3 giorni. 106 sono invece i guariti. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 1.760 di cui: – Sintomatici: 99 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020). E’ ancoradiin. Sono oltre 1760 ia fronte di oltre 13mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione. E’anche di decessi, 11in 3 giorni. 106 sono invece i guariti. IldiPositivi del giorno: 1.760 di cui: – Sintomatici: 99 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

myrtamerlino : Mentre noi siamo qui a interrogarci su ciò che è giusto o sbagliato, #DeLuca chiude tutto in #Campania. Una scelta… - Tocho95147692 : @rep_napoli De Luca è riuscito, anche e soprattutto grazie alla scampata diffusione del virus in primavera in Campa… - GermandoGermano : De Luca, a marzo, sosteneva che la sanità campana fosse migliore di quella lombarda. Forse perché il virus, in Camp… - flavioneviano : Più che dal Covid il vero Virus in Campania si chiama De Luca!#Paeseallosbando - CristinaSilvi3 : @GuideraPaola È incredibile vero ?....sto virus viaggia in Campania e non in altre regioni .....esce solo di sera .… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania Covid, in Campania 1.312 casi. Unità di crisi: "Zona rossa ad Arzano" Sky Tg24 Covid in Campania, 1.760 positivi e 11 morti: mai così tanti contagiati, 50 ricoverati in ospedali

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Campania. Dopo la frenata di ieri, il Covid fa registrare 1.760 nuovi positivi su 13.878 tamponi effettuati, 448 in più di ieri ma con 1.183 tamponi in più ...

Covid Campania, scuole chiuse fino al 30 ottobre. E le altre Regioni?

Proprio la Campania dovrebbe tenere aperte le scuole ... «I dati confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante ...

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Campania. Dopo la frenata di ieri, il Covid fa registrare 1.760 nuovi positivi su 13.878 tamponi effettuati, 448 in più di ieri ma con 1.183 tamponi in più ...Proprio la Campania dovrebbe tenere aperte le scuole ... «I dati confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante ...