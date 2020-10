Tiziano Ferro prima del coming out:” Volevano una finta fidanzata per me” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tiziano Ferro non ha sicuramente passato dei bei periodi nella sua vita, il cantante infatti ha deciso di raccontare alcuni avvenimenti e dinamiche che l’hanno fatto soffrire. Lui come Gabriel Garko in qualche modo, Volevano fargli creare una finta favola per preservare la sua immagine. Ad oggi è sposato ed è felice con accanto il suo uomo, urlando a tutti quante sfumature abbia l’amore vero. La sua omosessualità è ormai risaputa in tutto il mondo, ma essere famosi a volte non vuol dire essere liberi. Tiziano ha vissuto un momento davvero orrendo a causa della chiusura mentale delle persone. Tiziano Ferro prima del coming out Ogni persona porta con sé una storia personale e intima piena di ... Leggi su giornal (Di mercoledì 21 ottobre 2020)non ha sicuramente passato dei bei periodi nella sua vita, il cantante infatti ha deciso di raccontare alcuni avvenimenti e dinamiche che l’hanno fatto soffrire. Lui come Gabriel Garko in qualche modo,fargli creare unafavola per preservare la sua immagine. Ad oggi è sposato ed è felice con accanto il suo uomo, urlando a tutti quante sfumature abbia l’amore vero. La sua omosessualità è ormai risaputa in tutto il mondo, ma essere famosi a volte non vuol dire essere liberi.ha vissuto un momento davvero orrendo a causa della chiusura mentale delle persone.delout Ogni persona porta con sé una storia personale e intima piena di ...

