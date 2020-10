Stefano Sala sbotta contro Dayane Mello al GF VIP 5: ‘Dice molte bugie, se continua così dovrò intervenire’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) continua la querelle a distanza tra Dayane Mello, che si trova al Grande Fratello Vip 5, e l’ex Stefano Sala, da cui ha avuto la figlia Sofia. Non è passato molto tempo dal duro sfogo sui social del modello e della compagna Dasha Dereviankina, che si erano lamentati di alcune cose dette da Dayane nella casa, la quale avrebbe offeso la famiglia di Stefano, che da sempre si occupa di Sofia. Il modello è tornato a parlare di Dayane e ha lasciato un’intervista su Chi, in cui ha raccontato molti particolari inediti. Stefano Sala parla di Dayane Mello su Chi Tutto era iniziato quando Dayane si era lasciata andare a delle confidenze che riguardavano ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020)la querelle a distanza tra, che si trova al Grande Fratello Vip 5, e l’ex, da cui ha avuto la figlia Sofia. Non è passato molto tempo dal duro sfogo sui social del modello e della compagna Dasha Dereviankina, che si erano lamentati di alcune cose dette danella casa, la quale avrebbe offeso la famiglia di, che da sempre si occupa di Sofia. Il modello è tornato a parlare die ha lasciato un’intervista su Chi, in cui ha raccontato molti particolari inediti.parla disu Chi Tutto era iniziato quandosi era lasciata andare a delle confidenze che riguardavano ...

