Stefano Sala contro Dayane Mello:”Dayane ha mentito. Appena uscirà saprò come comportarmi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuove accuse giungono dall’ex compagno di Dayne Mello, ovvero Stefano Sala. L’ex gieffino, infatti, avrebbe rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui avrebbe affermato che Dayane avrebbe mentito. A proposito di cosa? Della situazione che li vede implicati nell’affidamento di Sofia, loro unica figlia. Prima di affrontare questo argomento, però, Stefano Sala avrebbe voluto fare delle precisazioni sulla relazione avuta con Dayane. E avrebbe rivelato: L’ho conosciuta sette anni fa e dopo due settimane dal nostro primo incontro è rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi è arrivata lei ed è scoppiata ... Leggi su trendit (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuove accuse giungono dall’ex compagno di Dayne, ovvero. L’ex gieffino, infatti, avrebbe rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui avrebbe affermato cheavrebbe. A proposito di cosa? Della situazione che li vede implicati nell’affidamento di Sofia, loro unica figlia. Prima di affrontare questo argomento, però,avrebbe voluto fare delle precisazioni sulla relazione avuta con. E avrebbe rivelato: L’ho conosciuta sette anni fa e dopo due settimane dal nostro primo inè rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi è arrivata lei ed è scoppiata ...

maicnagioia : RT @taissawife: Se Stefano Sala ha deciso di rinunciare al lavoro è un mammo che si sacrifica per i figli mentre se Dayane decide di accett… - LuBlue94 : Ma che Sofia sia 'capiata' dopo pochissimo che Dayane e Stefano Sala stessero insieme, è una cosa detta da entrambi… - xchoconath : Stefano Sala che si lamenta del fatto che i compagni di Sofia le chiedano cosa sta facendo la madre, lo stesso Stef… - CaldaruloAngela : #GFVIP Pur non simpatizzando tanto Dayane (ho un rapporto di amore-odio fin da Pechino Express), in questo momento… - saraZSazer : RT @seituilsole: Quando Stefano Sala era al Grande Fratello fu la stessa Dayane a portare la figlia in puntata per fare una sorpresa a lui,… -