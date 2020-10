Salvini e il ‘no’ al coprifuoco in Lombardia. Mirabelli: “Ma a che titolo parla? Ora basta” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – “Le incursioni di Salvini di queste ore in regione Lombardia sono inaccettabili“. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd. Ieri il leader della Lega ha infatti incontrato il governatore Fontana ma anche assessori e consiglieri per parlare con loro dell’imminente ordinanza di coprifuoco annunciata dalla Regione. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – “Le incursioni di Salvini di queste ore in regione Lombardia sono inaccettabili“. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd. Ieri il leader della Lega ha infatti incontrato il governatore Fontana ma anche assessori e consiglieri per parlare con loro dell’imminente ordinanza di coprifuoco annunciata dalla Regione.

matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - fanpage : Matteo Salvini dice no allo smart working - LaStampa : Renzi: “Con il no al Mes, Conte fa felici Salvini e Meloni” - sca_loredana : Si può dire che il sig.Salvini mi fa sempre più ribrezzo ?!? Ah no?! Si può , si può ... #milano #Lombardia - chainmultiverse : #Salvini dice no allo #smartworking e al coprifuoco,con sto coglione basta usare la psicologia al contrario ?? -

