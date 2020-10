Primarie sì, primarie no. Ma soprattutto prima... Roma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Respiriamo di nuovo quell’ansia conosciuta in primavera quando il Covid ha sgretolato la sensazione di invulnerabilità dei tempi moderni. Non solo in Italia e non solo a Roma.Ma qui a Roma il contesto è quello di una città provata dall’incuria e dalla cattiva amministrazione che amplificano la percezione di solitudine e precarietà. Ed è anche per questo che alle prossime amministrative non possiamo sbagliare.Virginia Raggi nel 2015 è diventata sindaco di Roma sull’onda della promessa di nuova e buona politica del M5S e sull’onda del discredito delle forze politiche tradizionali. E di mafia capitale.La promessa di buona politica è stata disattesa. Virginia Raggi si è ricandidata ignorando la rottura sentimentale con la città che questa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Respiriamo di nuovo quell’ansia conosciuta invera quando il Covid ha sgretolato la sensazione di invulnerabilità dei tempi moderni. Non solo in Italia e non solo a.Ma qui ail contesto è quello di una città provata dall’incuria e dalla cattiva amministrazione che amplificano la percezione di solitudine e precarietà. Ed è anche per questo che alle prossime amministrative non possiamo sbagliare.Virginia Raggi nel 2015 è diventata sindaco disull’onda della promessa di nuova e buona politica del M5S e sull’onda del discredito delle forze politiche tradizionali. E di mafia capitale.La promessa di buona politica è stata disattesa. Virginia Raggi si è ricandidata ignorando la rottura sentimentale con la città che questa ...

bobogiac : Ricapitoliamo: per il Pd a Bologna c'è l'emergenza Covid e a Roma evidentemente no. Per cui a Bologna non si posson… - Azione_it : Il PD a Bologna dice che le primarie non sono fattibili per ragioni sanitarie. Il PD a Roma, dove la situazione san… - ItaliaViva : Primarie, @gennaromigliore : "Perché a Roma sì e a Napoli no?"

E aggiunge: “Dunque Chaouqui e Marogna, due donne all’apparenza cattoliche e devote, dalle relazioni anche ambigue, avversarie tra loro, dall’agire talvolta spregiudicato con un obiettivo primario: ...

Influenza: al via campagna vaccini nel nord ovest Sardegna

Precedenza anche agli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo quali le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, gli addetti ai servizi di trasporto pubblico, il personale scolastico ...

