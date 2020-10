Nuovo DPCM: “La parola più ricorrente tra i sindaci? Scaricabarile” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il vicepresidente dell’Anci e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci (PD), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulle reazioni al Nuovo DPCM – “La parola più ricorrente tra noi sindaci è stata: scaricabarile –ha affermato Ricci-. Alla fine poi l’abbiamo chiarita col governo. Noi sindaci siamo abituati a prenderci responsabilità. Il punto è che non può passare che i sindaci sono sceriffi, perché non hanno la guida delle forze dell’ordine. Il rischio che abbiamo colto è che avremmo dovuto chiudere spazi di città senza ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il vicepresidente dell’Anci e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci (PD), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulle reazioni al– “Lapiùtra noiè stata: scaricabarile –ha affermato Ricci-. Alla fine poi l’abbiamo chiarita col governo. Noisiamo abituati a prenderci responsabilità. Il punto è che non può passare che isono sceriffi, perché non hanno la guida delle forze dell’ordine. Il rischio che abbiamo colto è che avremmo dovuto chiudere spazi di città senza ...

Proseguire o fermarsi? Questo è il dilemma. Il nuovo Dpcm varato nella notte tra domenica e lunedì dal premier Conte ha buttato un po’ in confusione tutti gli addetti ai lavori nel mondo dello sport, ...

Movida, piazze e fermate bus Giro di vite sui controlli

sia con riguardo alle limitazioni orarie di esercizio previste dal nuovo Dpcm, sia con riferimento "al rigoroso rispetto dei protocolli previsti per lo svolgimento delle attività di somministrazione".

