Monogamia | quanto funziona?

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dobbiamo accettarlo, viviamo in tempi diversi e per alcuni l'idea dellaè completamente superata. Che sia dovuto a cambiamenti sociali, magari a delusioni amorose o semplicemente a una personalità libera, molti stanno scartando l'idea di avere un solo partner per far posto a un'esperienza diversa. E certo, è comprensibile. Si parla di complicazioni di problemi, gelosia, relazioni possessive, mancanza di libertà e altri difetti tipici di qualsiasi relazione. Ma è davvero così brutta? Luke Brunning pensa che... possa esserlo.e filosofia Brunning è un filosofo e professore di etica all'Università di Birmingham, che ha appena scritto un libro il cui titolo solleva la domanda molto interessante: la? In esso, l'autore presenta una ...