“Milano doveva andare in lockdown dal 16 ottobre”: il rapporto ignorato da Fontana (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano doveva andare in lockdown venerdì: il rapporto ignorato da Fontana Milano doveva andare in lockdown venerdì, perché l’epidemia già il 16 ottobre, con oltre 13mila casi registrati in una settimana e il suo epicentro principale nella metropoli da 3 milioni di abitanti, si riteneva incontrollabile. È quanto rivela il Fatto Quotidiano citando il rapporto – visionato in esclusiva – con cui i medici del Comitato Tecnico Scientifico lombardo si sono presentati alla riunione di venerdì al Pirellone, in cui la Regione e i sindaci hanno guardato in faccia la situazione e discusso le misure da adottare per limitare la corsa del virus. Che ha reso Milano “il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milanoinvenerdì: ildaMilanoinvenerdì, perché l’epidemia già il 16 ottobre, con oltre 13mila casi registrati in una settimana e il suo epicentro principale nella metropoli da 3 milioni di abitanti, si riteneva incontrollabile. È quanto rivela il Fatto Quotidiano citando il– visionato in esclusiva – con cui i medici del Comitato Tecnico Scientifico lombardo si sono presentati alla riunione di venerdì al Pirellone, in cui la Regione e i sindaci hanno guardato in faccia la situazione e discusso le misure da adottare per limitare la corsa del virus. Che ha reso Milano “il ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Ottobre: “Milano doveva andare in lockdown da venerdì” - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI L'allarme in ascoltato del Cts: 'Milano doveva andare in lockdown da venerdì' [LEGGI… - borghi_claudio : @AleDePas Cretino. Ristorante con chef stellata a Milano. In condizioni normali si doveva prenotare con settimane d… - Renato47Rm : Lombardia, Salvini fa resistenza sul coprifuoco serale. Gori: “Fontana non ceda”. M5s: “Una grave ingerenza”. Il do… - Quinta00876879 : RT @fattoquotidiano: PRIMA PAGINA DI OGGI L'allarme in ascoltato del Cts: 'Milano doveva andare in lockdown da venerdì' [LEGGI https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Milano doveva Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura Corriere della Sera