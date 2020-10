L’ombra delle spie – The Courier, Benedict Cumberbatch tra Mi6 e Cia per salvare il mondo (ed è una storia vera) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Alcune bugie sono a fin di bene, l’importante è saperle raccontare”. Diceva il russo all’inglese. Benvenuti nell’amatissimo universo delle spie, cospiratore di fantasie letterarie e cinematografiche sempre seducenti. L’ultimo arrivato, solo in termini temporali, è L’ombra delle spie – The Courier diretto Dominic Cooke da una storia vera, presentato alla 15ma Festa del Cinema di Roma, e interpretato con la solita maestria da Benedict Cumberbatch, che di spioni, detective e codici segreti è un esperto, oltre che appassionato. “Le spie sono personaggi molto interessanti per gli attori perché sottendono sempre misteri e giochi di ruolo e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Alcune bugie sono a fin di bene, l’importante è saperle raccontare”. Diceva il russo all’inglese. Benvenuti nell’amatissimo universo, cospiratore di fantasie letterarie e cinematografiche sempre seducenti. L’ultimo arrivato, solo in termini temporali, è L’ombra– Thediretto Dominic Cooke da una, presentato alla 15ma Festa del Cinema di Roma, e interpretato con la solita maestria da, che di spioni, detective e codici segreti è un esperto, oltre che appassionato. “Lesono personaggi molto interessanti per gli attori perché sottendono sempre misteri e giochi di ruolo e i ...

fattoquotidiano : Moby Prince, l’ombra delle mafie sul disastro di Livorno: “Quella notte controllavano scambi di contrabbando”. L’ip… - FQMagazineit : L’ombra delle spie – The Courier, Benedict Cumberbatch tra Mi6 e Cia per salvare il mondo (ed è una storia vera) - GiuseppePiu1 : RT @scaporrelli: Antifona Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta, rivolgi a me l’orecchio e ascolta la mia preghiera. Custodiscimi, o Signor… - FormeMetan : RT @Oriana_Mati: L'uomo è uno e nessuno. Porta da anni la sua faccia appiccicata alla testa e la sua ombra cucita ai piedi e ancora non è r… - CateLVagni1 : RT @Librimondadori: L’Oscuro ha ingannato anche noi… siamo caduti in una delle sue trappole. E dire che sapevamo benissimo a cosa andavamo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra delle Stone: i nuovi mobili bagno con lavabo doppio o singolo di ImportForMe Fortune Italia