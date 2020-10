Lecce-Cremonese, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si chiude la 4a giornata di Serie B con il posticipo tra Lecce e Cremonese. Queste le scelte di Corini che si affida al solito 4-3-3 e di Bisoli: Lecce:(4-3-3): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Majer; Falco, Coda, Listkowski. All: E. Corini Cremonese (4-3-1-2): Volpe; Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Gustafson, Deli; Gaetano; Strizzolo, Ceravolo. All: P. Bisoli. Foto: twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si chiude la 4a giornata di Serie B con il posticipo tra. Queste le scelte di Corini che si affida al solito 4-3-3 e di Bisoli::(4-3-3): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Majer; Falco, Coda, Listkowski. All: E. Corini(4-3-1-2): Volpe; Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Gustafson, Deli; Gaetano; Strizzolo, Ceravolo. All: P. Bisoli. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

