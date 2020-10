Keith Jarrett, dopo due ictus "non sono più pianista" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 21 OTT - Keith Jarrett suona ancora nei sogni, ma nella vita confronta un futuro senza piano. "Non so cosa mi porterà il futuro. Quello che posso dire ora è che non sono un pianista",... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 21 OTT -suona ancora nei sogni, ma nella vita confronta un futuro senza piano. "Non so cosa mi porterà il futuro. Quello che posso dire ora è che nonun",...

(ANSA) - NEW YORK, 21 OTT - Keith Jarrett suona ancora nei sogni, ma nella vita confronta un futuro senza piano. "Non so cosa mi porterà il futuro. Quello che posso dire ora è che non sono un pianista ...

