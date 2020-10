Investe un cinghiale sulla strada, 21enne muore in un incidente d’auto a Cremona (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È morta nella notte all’ospedale di Cremona, a causa di un incidente in auto dopo il probabile scontro con un cinghiale, la 21enne Lucrezia Minnilli. Martedì 20 ottobre la giovane stava percorrendo insieme al suo fidanzato la provinciale 85 alla guida di una Toyota Yaris, quando ha perso il controllo dell’auto. L’ipotesi degli inquirenti è che la vettura abbia colpito un cinghiale presente sulla strada. La carcassa dell’animale è stata infatti ritrovata in un campo a fianco della carreggiata, percorsa dalla coppia per arrivare da Torricella del Pizzo a Scandolara Ravara, con vicino un pezzo del paraurti dell’utilitaria. Lo stesso fidanzato della ragazza, ricoverato con ferite lievi, aveva detto ai primi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È morta nella notte all’ospedale di, a causa di unin auto dopo il probabile scontro con un, laLucrezia Minnilli. Martedì 20 ottobre la giovane stava percorrendo insieme al suo fidanzato la provinciale 85 alla guida di una Toyota Yaris, quando ha perso il controllo dell’auto. L’ipotesi degli inquirenti è che la vettura abbia colpito unpresente. La carcassa dell’animale è stata infatti ritrovata in un campo a fianco della carreggiata, percorsa dalla coppia per arrivare da Torricella del Pizzo a Scandolara Ravara, con vicino un pezzo del paraurti dell’utilitaria. Lo stesso fidanzato della ragazza, ricoverato con ferite lievi, aveva detto ai primi ...

