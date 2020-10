Grave incidente a Roma, investita una 13enne: é in codice rosso (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una ragazzina di 13 anni &eGrave; stata investita e trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. E’ successo luned&iGrave; 19 ottobre intorno alle 7:50 in via di Boccea, all’altezza del civico 619. Roma: 13enne investita L’uomo, un italiano di 48 anni, a bordo della sua Fiat Cinquecento – per cause ancora da accertare ha investito una 13enne della Repubblica del Camerun. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasferito la giovane al Gemelli in codice rosso, ma fortunatamente non &eGrave; in pericolo di vita. Sta ora agli agenti della Polizia Locale ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una ragazzina di 13 anni &e; statae trasportata inal Policlinico Agostino Gemelli. E’ successo luned&i; 19 ottobre intorno alle 7:50 in via di Boccea, all’altezza del civico 619.L’uomo, un italiano di 48 anni, a bordo della sua Fiat Cinquecento – per cause ancora da accertare ha investito unadella Repubblica del Camerun. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasferito la giovane al Gemelli in, ma fortunatamente non &e; in pericolo di vita. Sta ora agli agenti della Polizia Locale ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. ...

