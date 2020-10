‘Gf Vip 5’ | un personaggio molto noto rivela | “Tommaso Zorzi? Ah | se mi piace! Ai tempi di ‘Riccanza’ gli manifestai tutto il mio interesse…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fa strage di cuori Tommasofuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo aver conquistato gran parte del pubblico televisivo che continua a regalargli l’immunità dal televoto con percentuali altissime e aver raggiunto il milione di follower su Instagram, l’influencer ha attirato l’attenzione anche di un voltodi Canale 5, Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e divulgatore scientifico alle pagine di Chi ha, infatti,to: “, ah se mi piace. Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gliil mio interesse: ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho anche dato qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti ...