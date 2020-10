‘Figlio di un sex symbol’ | il riscatto dei nati negli anni ’70-80?

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Arriva nelle librerie un testo che può riscattare quanti hanno subito tanta educazione sessantottina e di sinistra da genitori degli Anni 70, o chi negli 80 era in preda alla classica scissione da nerd: nelle orecchie risuonavano gli Smiths o i Cure, ma avrebbe tanto voluto saper giocare bene a calcio. Questo e tanto altro nelle 240 pagine del libro ‘Figlio di un sex symbol… e altri disastri!’ (Biblioteca Clueb). È una testimonianza esilarante dell’educazione all’italiana in una famiglia fuori dal comune negli anni Settanta e Ottanta. “Sono partito da piccoli racconti della mia infanzia postati su Facebook– dice lo sceneggiatore Tommaso Capolicchio- che piano piano hanno trovato molto pubblico riscuotendo like e risate. Poi una piccola casa editrice mi ha chiesto se avessi voglia di far diventare quei racconti brevi un libro di 160 pagine- continua l’autore- a quel punto ho accettato e sono arrivato a 240”.