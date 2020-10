Fermo amministrativo auto: a chi spetta e di chi è la competenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fermo amministrativo auto: a chi spetta e di chi è la competenza È sempre consigliabile fare attenzione mentre si viaggia sulla rete viaria italiana, ricordando le norme del Codice della Strada. Altrimenti, le probabilità di una multa non sono esigue. Di seguito vogliamo occuparci proprio del Fermo amministrativo (o Fermo auto), ovvero di uno degli strumenti più usati dall’agente per la riscossione esattoriale allo scopo di recuperare il denaro dovuto a titolo di multa stradale. Facciamo chiarezza, vediamo cos’è, cosa comporta e qual è il giudice competente in ipotesi di opposizione a detto Fermo. Se ti interessa saperne di più sulla multa ZTL, quando ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 ottobre 2020): a chie di chi è laÈ sempre consigliabile fare attenzione mentre si viaggia sulla rete viaria italiana, ricordando le norme del Codice della Strada. Altrimenti, le probabilità di una multa non sono esigue. Di seguito vogliamo occuparci proprio del(o), ovvero di uno degli strumenti più usati dall’agente per la riscossione esattoriale allo scopo di recuperare il denaro dovuto a titolo di multa stradale. Facciamo chiarezza, vediamo cos’è, cosa comporta e qual è il giudice competente in ipotesi di opposizione a detto. Se ti interessa saperne di più sulla multa ZTL, quando ...

